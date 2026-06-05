Ministério da Agricultura e Ambiente reforça compromisso climático no Dia Mundial do Ambiente

O Ministério da Agricultura e Ambiente afirmou hoje que Cabo Verde encara o Dia Mundial do Ambiente, assinalado este 5 de Junho sob o tema “Acção Climática”, como uma oportunidade para reforçar o compromisso nacional com a transição energética, a gestão sustentável dos recursos naturais e o reforço da resiliência das comunidades face às alterações climáticas.

O Dia Mundial do Ambiente é celebrado anualmente a 5 de Junho, tendo sido instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1972, durante a Conferência de Estocolmo, considerada a primeira grande conferência internacional dedicada ao ambiente humano.

Na mensagem divulgada hoje, o Ministério da Agricultura e Ambiente sublinha que a celebração de 2026 decorre sob o lema global “Ação Climática: Agir Hoje para um Futuro Sustentável”, promovido pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUMA), com o objectivo de mobilizar governos, sector privado, sociedade civil e cidadãos para acelerar a transição para um futuro mais resiliente e sustentável.

Segundo o ministério, fenómenos como o aumento da temperatura global, a subida do nível do mar, as secas prolongadas, os eventos meteorológicos extremos e a perda de biodiversidade demonstram a necessidade urgente de reforçar respostas coordenadas e eficazes às alterações climáticas.

O documento destaca que, enquanto Pequeno Estado Insular em Desenvolvimento, Cabo Verde é particularmente vulnerável aos impactos das alterações climáticas, razão pela qual a data representa uma oportunidade para consolidar os compromissos nacionais em matéria ambiental e climática.

Neste contexto, o Ministério da Agricultura e Ambiente refere que o país tem vindo a implementar vários instrumentos estratégicos e a cumprir compromissos internacionais assumidos no quadro da acção climática, com destaque para o Acordo de Paris, as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC 3.0), o Plano Nacional de Adaptação (NAP), o Secretariado Nacional para Ação Climática (SNAC), o Programa de Ação Climática e Ambiental, em execução até 2027, a Lei de Bases do Clima e o Fundo Climático Ambiental.

A nível internacional, Cabo Verde tem igualmente reforçado a sua diplomacia climática, defendendo os interesses dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS) e promovendo o acesso ao financiamento climático, tecnologia e capacitação para reforçar a adaptação e a resiliência.

“Cada ação conta. Cada escolha importa. Cada gesto é um sinal de compromisso com o clima e com as gerações futuras”, refere o Ministério da Agricultura e Ambiente na mensagem alusiva ao Dia Mundial do Ambiente.