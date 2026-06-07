OMCV alerta para desafios das mulheres rurais e reforça aposta na saúde mental e autonomia económica

​A presidente da Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV), Eloisa Gonçalves, afirmou este sábado, 06, que muitas mulheres rurais continuam a enfrentar situações de vulnerabilidade, pobreza e violência, defendendo mais informação, apoio psicológico e oportunidades de autonomia económica.

Eloisa Gonçalves falava à Inforpress durante o encontro com mulheres dos municípios rurais, realizado em Santa Cruz, no âmbito das comemorações dos 45 anos de “Histórias e Conquistas” da OMCV, que reuniu participantes dos concelhos de Santa Cruz, São Miguel e Tarrafal de Santiago.

Segundo Gonçalves, a iniciativa pretende criar espaços de diálogo e partilha, permitindo às mulheres trocar experiências, identificar desafios comuns e fortalecer conhecimentos sobre diversas questões que afectam o seu quotidiano.

Entre os temas abordados estiveram a saúde mental, a autoestima e o empoderamento feminino, numa parceria com o Centro de Atendimento Psicológico do Dr. Jacob Vicente, representado no encontro pela psicóloga clínica Ruth Levy.

De acordo com a presidente da OMCV, muitas mulheres das zonas rurais vivem em contextos marcados pela vulnerabilidade económica e social, sem conhecerem, por vezes, os mecanismos existentes para procurar ajuda em situações de violência ou outras dificuldades.

“Também levamos informação sobre onde procurar apoio e trabalhamos o empoderamento económico através de acções de capacitação e da entrega de kits para actividades geradoras de rendimento”, explicou.

Eloisa Gonçalves adiantou que a organização tem procurado mobilizar recursos junto de parceiros e financiadores para desenvolver projectos destinados às mulheres rurais, contribuindo para a melhoria das suas condições de vida e para o reforço da sua independência financeira.

Por sua vez, Ruth Levy destacou a importância de iniciativas que promovam a saúde mental e a valorização pessoal das mulheres, considerando que muitas carregam responsabilidades familiares, profissionais e comunitárias que nem sempre são reconhecidas.

A psicóloga sublinhou que as mulheres cabo-verdianas desempenham um papel “determinante” no sustento das famílias e no desenvolvimento do país, apelando para reconhecerem o valor do seu contributo e reforçarem a confiança nas suas capacidades.

“Não devemos esperar apenas pela valorização dos outros. É importante reconhecer aquilo que fazemos diariamente pela nossa família, pela comunidade e por Cabo Verde”, afirmou.

O encontro incluiu ainda dinâmicas de motivação e momentos culturais com grupos de batucadeiras, numa iniciativa que aliou reflexão, aprendizagem e valorização da identidade cultural cabo-verdiana.