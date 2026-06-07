Uni-CV acolhe VII Encontro Cabo-verdiano de Língua Portuguesa dedicado aos desafios do multilinguismo

​A Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) acolhe, nos dias 08 e 09 de Junho, o VII Encontro Cabo-verdiano de Língua Portuguesa, que reúne especialistas de seis países para debater os desafios da língua portuguesa em contextos multilingues e multiculturais.

De acordo com a nota, o encontro, que decorre no Campus de Palmarejo Grande, é promovido pela Universidade de Cabo Verde, pela Cátedra Eugénio Tavares de Língua Portuguesa e pelo Camões – Centro de Língua Portuguesa na Cidade da Praia.

Sob o tema “A Língua Portuguesa em Contextos Multilingues e Multiculturais”, a iniciativa junta investigadores e especialistas de Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Brasil, Portugal e Itália para uma reflexão sobre bilinguismo, educação bilíngue, didáctica de línguas, linguística, literatura, história e antropologia.

Segundo os promotores, o evento constitui um dos mais relevantes fóruns científicos do país dedicados ao estudo da língua portuguesa, promovendo o intercâmbio de conhecimentos e experiências entre investigadores e instituições académicas de diferentes países da comunidade lusófona.

Conforme a nota, a edição deste ano fica marcada pela realização, pela primeira vez, dos Jogos Cabo-verdianos Universitários da Língua Portuguesa, uma iniciativa dirigida a estudantes do ensino superior que pretende tornar a aprendizagem da língua mais participativa e atractiva através da utilização de recursos digitais desenvolvidos pelo Camões – Centro de Língua Portuguesa.

O programa científico contempla igualmente apresentações de estudos e projectos de investigação desenvolvidos pela Cátedra Eugénio Tavares de Língua Portuguesa em colaboração com parceiros internacionais, além de vários painéis temáticos e oficinas didácticas certificadas.

Entre os destaques consta o painel sobre “Bilinguismo e Educação Bilingue”, com a participação das professoras Ana Karina Moreira e Elvira Reis, da Universidade de Cabo Verde, e Cristina Flores, da Universidade do Minho, que irão abordar os desafios e oportunidades da convivência entre línguas em contextos educativos.

No segundo dia do encontro está ainda previsto o painel “Como se perde uma República”, que contará com as intervenções dos professores Nélida Brito, Rui Tavares e Manuel Brito Semedo

A programação inclui também momentos de cariz cultural e a apresentação de obras científicas da autoria de Júlio Siga e Luís Rodrigues, bem como a reedição do romance “O Escravo”, de José Evaristo d'Almeida, considerado um marco da literatura cabo-verdiana.

O VII Encontro Cabo-verdiano de Língua Portuguesa conta com o apoio do Ministério da Educação, do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, da Universidade de Santiago, da Cátedra Padre António Vieira, da Livraria Pedro Cardoso e de outras entidades parceiras, integrando ainda as actividades comemorativas dos 30 anos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).