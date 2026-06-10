​Cabo Verde já produz documentos de identificação

Cabo Verde já iniciou a produção dos seus documentos de identificação em território nacional, começando pelo Cartão Nacional de Identificação (CNI), num processo que culminará com a emissão do Passaporte Electrónico e do Título de Residência para Estrangeiros.

A informação foi avançada esta segunda-feira, 08, pelo Instituto da Modernização e Inovação da Justiça, numa publicação na sua página no Facebook.

“Após a inauguração da Gráfica de Segurança, no ano passado, pelo Governo, integrada na Imprensa Nacional de Cabo Verde (INCV), assim como a assinatura do Contrato entre o Estado de Cabo Verde e a INCV, em Janeiro deste ano, e após a realização de um conjunto de testes, parametrizações e configurações dos sistemas e equipamentos de produção e personalização, o país avançou para a fase de emissão efectiva dos documentos”, realça.

A mesma fonte indicou que centenas de CNI já foram produzidos com sucesso em Cabo Verde, "made in CV" e entregues aos respectivos titulares, comprovando a operacionalidade e a fiabilidade da nova infraestrutura nacional.

“Este marco representa mais uma conquista, mais um passo decisivo no processo de modernização do Estado, reforçando a segurança documental, a autonomia tecnológica e a soberania nacional”, aponta.

Conforme a mesma fonte, a produção local dos documentos de identificação constitui um importante investimento estratégico.

Este marco conta com o co-financiamento da União Europeia, através do GESTDOC, envolvendo vários parceiros nacionais e internacionais, “permitindo ao país fortalecer a sua capacidade institucional, reduzir dependências externas e garantir um maior controlo sobre um dos seus activos mais sensíveis: a identidade dos cidadãos”.