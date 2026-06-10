​Nota de dois mil escudos dedicada à cantora Cesária Évora nomeada para concurso "Best African Circulating Banknote 2026"

A nota de dois mil escudos de Cabo Verde, emitida em 2024, dedicada à cantora Cesária Évora, está entre as candidatas ao concurso internacional "Best African Circulating Banknote 2026". Promovido pela IBNS Mosaic, a iniciativa distingue anualmente as melhores notas em circulação no continente africano.

Numa publicação na rede social, o Banco de Cabo Verde (BCV) revela que a candidatura da nota de dois mil escudos ao concurso “Best African Circulating Banknote 2026” dá continuidade ao reconhecimento internacional já alcançado por esta denominação, cuja emissão do ano 2014, igualmente dedicada a Cesária Évora, foi distinguida pela IACA (International Association of Currency Affairs) na categoria “Best New Banknote or Banknote Series”.

A votação decorrerá a partir de 15 de Junho, mediante registo na página da IBNS Mosaic, através do seguinte endereço: https://ibnsmosaic.org/best-african-circulating-banknote.../

O BCV sublinha que a inclusão da nota cabo-verdiana constitui um importante reconhecimento internacional da qualidade técnica e artística da emissão, reflectindo o trabalho desenvolvido pela instituição e pelos seus parceiros na conceção de uma nota que alia elevados padrões de segurança, inovação e design à valorização da identidade e do património cultural nacional.

Para o BCV, a homenagem a Cesária Évora, figura incontornável da cultura cabo-verdiana e embaixadora de Cabo Verde além-fronteiras, confere à nota uma forte dimensão simbólica, cultural e emocional, contribuindo para a sua projecção internacional e para a sua diferenciação entre as emissões concorrentes.

“Importa salientar que, num contexto de elevada competitividade e qualidade das emissões africanas, o simples facto de a nota integrar este grupo de candidatas representa já uma distinção relevante para o país e para o Banco de Cabo Verde”, aponta.