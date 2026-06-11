​Câmara da Praia realiza limpezas de vales e ribeiras em preparação para a época das chuvas

A Câmara Municipal da Praia (CMP) informa que já intensificou as operações de desobstrução e limpeza da rede de drenagem de águas pluviais da capital. As intervenções no terreno começaram esta quarta-feira, 10, na vala de Fonton, de Fundo de Calabaceira, de Cobom Mendes e na ribeira do bairro da Jamaica.

Em publicação nas redes sociais da CMP, o director de Saneamento da CMP, João Fortes, que coordena os trabalhos no terreno, afirmou que esta operação faz parte do Plano Operacional para a época das chuvas e incide na remoção massiva de sedimentos, resíduos sólidos, entulho e vegetação.

“O objectivo é repor a capacidade máxima de vazão das linhas de água, de modo a minimizar o risco de cheias, inundações urbanas e danos patrimoniais nas zonas da cidade”, refere.

João Fortes salientou ainda que esta acção também é de natureza preventiva, para evitar problemas de enchentes e alagamentos durante a época chuvosa que se aproxima.

O director da CMP avançou, entretanto, que estes trabalhos têm sido realizados durante todo o ano, mas que, no quadro do plano de preparação das chuvas, a autarquia da Praia tem vindo a reforçar as suas acções no que diz respeito à limpeza na cidade.

A CMP aproveita a oportunidade para apelar à consciencialização dos munícipes, exortando a população a depositar o lixo exclusivamente nos contentores e locais apropriados.

A edilidade da Praia também reforça o apelo à empresa Águas de Santiago (AdS) para colaborar neste esforço coletivo, no sentido de reforçar a fiscalização e a reparação urgente da rede de esgotos, evitando assim o transbordo de águas residuais para as valas de drenagem pluvial durante as enxurradas.