​Câmara de São Filipe inicia campanha de limpeza das ribeiras para preparação da época das chuvas

A Câmara Municipal de São Filipe, ilha do Fogo, informa que já se encontram em curso os trabalhos de limpeza das ribeiras, valas e principais linhas de drenagem do concelho, no âmbito das acções preventivas para a próxima época das chuvas.

Numa publicação nas redes sociais, a Câmara Municipal de São Filipe avisa que esta intervenção visa garantir melhores condições de escoamento das águas pluviais, reduzir os riscos de inundações, proteger pessoas e bens e reforçar a segurança das comunidades em todo o município.

A edilidade afirma que continua a trabalhar de forma preventiva e responsável, antecipando os desafios e investindo em acções que contribuem para a protecção civil, a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida da população.

Por outro lado, sublinha que o sucesso desta campanha depende também da colaboração de todos. “Por isso, apelamos aos munícipes para evitarem o depósito de lixo, entulhos e outros resíduos nas ribeiras, valas, bermas das estradas e espaços públicos, contribuindo para a manutenção da limpeza e da segurança do nosso município”.

“Um município limpo, organizado e resiliente é uma responsabilidade de todos. Cada gesto conta e cada cidadão tem um papel fundamental na preservação do ambiente e na prevenção de situações de risco durante a época das chuvas”, destaca.

A Câmara Municipal de São Filipe afirma ainda que continuará a mobilizar recursos e equipes no terreno para preparar o município para mais uma época das chuvas.