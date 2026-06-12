China reforça Polícia Municipal com equipamentos de comunicação e autarquia prevê duplicar efectivos

A Embaixada da República Popular da China entregou hoje 30 dispositivos portáteis de comunicação à Polícia Municipal da Praia, visando reforçar a capacidade operacional e melhorar a comunicação entre os agentes.

O acto insere também no aumento da eficiência das acções de fiscalização e intervenção no município.

Na cerimónia de entrega simbólica, o presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, considerou o gesto como uma demonstração da amizade e cooperação existente entre a China e o município da capital, sublinhando que os equipamentos vão contribuir para melhorar a mobilidade, comunicação e eficiência dos agentes no terreno.

Segundo o autarca, a doação inclui cerca de 30 dispositivos portáteis de comunicação e rádios que permitirão aos agentes transmitir dados, fotografias, ocorrências e sugestões em tempo real, reforçando assim a capacidade de resposta da Polícia Municipal.

“É um gesto de amizade e de valorização do trabalho que temos vindo a desenvolver. Estamos muito satisfeitos porque se trata de um apoio importante para a modernização e operacionalidade da Polícia Municipal”, afirmou.

Francisco Carvalho vincou ainda os investimentos realizados nos últimos anos para melhorar as condições da corporação, apontando o reforço da frota, a aquisição de equipamentos, a melhoria das condições salariais e a criação de uma unidade móvel de apoio às operações na cidade.

Por sua vez, o embaixador da República Popular da China, Zhang Yang, afirmou que a doação se enquadra no compromisso da China de apoiar o desenvolvimento local e fortalecer a cooperação com as instituições cabo-verdianas.

“O relacionamento entre a China e Cabo Verde tem mais de 50 anos e baseia-se no respeito mútuo, na amizade e na cooperação. A China continuará a apoiar Cabo Verde e os seus municípios dentro das suas capacidades”, declarou.

O diplomata reforçou que os equipamentos entregues são meios de comunicação destinados a facilitar o trabalho diário dos agentes da Polícia Municipal e garantiu a continuidade da cooperação entre a embaixada chinesa e a Câmara Municipal da Praia.

Zhang Yang lembrou ainda que 2025 marca o 50.º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e Cabo Verde, considerando esta data uma nova etapa para o aprofundamento das relações de amizade e parceria entre os dois países.

Actualmente, a Polícia Municipal da Praia conta com 56 efectivos, pelo que a entrada dos novos agentes permitirá praticamente duplicar o efectivo existente.

O presidente da edilidade revelou igualmente que está em curso um concurso público para a admissão de 53 novos agentes municipais.