Docentes da Uni-CV conquistam primeiro lugar em congresso internacional sobre dor pediátrica no Brasil

Duas docentes da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) conquistaram o primeiro lugar na categoria Educação e Ensino em Dor e Cuidados Paliativos Pediátricos durante o I Congresso Internacional de Humanização dos Cuidados em Dor Pediátrica, realizado no Brasil, reforçando a projecção internacional da investigação científica nacional na área da saúde infantil.

A distinção foi atribuída à comunicação oral apresentada por uma equipa que integrou o projecto internacional HUPEDCARE (Higher Education as a Driver in the Humanisation of Pediatric Pain Care), uma iniciativa que reúne 15 universidades de África, Europa e América Latina com o objectivo de promover a humanização dos cuidados em dor pediátrica através da cooperação académica e do recurso às tecnologias de informação e comunicação.

Segundo informações divulgadas pela Uni-CV, a equipa cabo-verdiana foi representada pelas docentes Deisa Semedo e Denise Cardoso, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, que participaram nas actividades científicas realizadas no Brasil entre os dias 18 e 24 de Maio. O reconhecimento obtido destaca a qualidade científica do trabalho desenvolvido pela universidade e a relevância da sua participação em redes internacionais de investigação.

O congresso decorreu na sequência da II Capacitação em Dor Pediátrica, realizada na Universidade de São Paulo (USP), no campus de Ribeirão Preto, reunindo investigadores e profissionais de saúde de diferentes países para discutir práticas inovadoras e estratégias de humanização dos cuidados dirigidos às crianças.

Posteriormente, entre 21 e 24 de Maio, teve lugar o I Congresso Internacional de Humanização dos Cuidados em Dor Pediátrica, organizado em conjunto com o II Congresso Brasileiro de Dor Infantil e Cuidados Paliativos Pediátricos e o II Simpósio de Tecnologias em Saúde Infantil, na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

A coordenadora local do projecto HUPEDCARE na Uni-CV, Deisa Semedo, liderou a delegação cabo-verdiana, acompanhada por Denise Cardoso. A equipa nacional integrou ainda Sandra Lobo e Celestina Martins, profissionais do Hospital Agostinho Neto, numa colaboração que, segundo a universidade, demonstra a articulação entre o meio académico e o sistema nacional de saúde.

O projecto HUPEDCARE é financiado pela União Europeia através do programa Capacity Building in Higher Education (CBHE) e procura reforçar as capacidades das instituições de ensino superior, promovendo simultaneamente a transferência de conhecimento científico para a sociedade. Entre os seus principais objectivos estão o fortalecimento da cooperação académica internacional e a melhoria das práticas relacionadas com a gestão da dor pediátrica e os cuidados paliativos.