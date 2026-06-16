​Polícia Nacional presente no Mundial 2026

A Polícia Nacional (PN) informa que integra o International Police Cooperation Center (IPCC), no âmbito da missão de apoio à organização da segurança dos jogos do Mundial de 2026.

Segundo a mesma fonte, esta missão tem como objectivo de fornecer informações sobre os adeptos e as suas deslocações para os estádios, o IPCC conta com a participação das autoridades dos países anfitriões, bem como dos países cujas seleções participam na competição.

A Polícia Nacional afirma que assume esta missão com humildade, compromisso e sentido de responsabilidade, apelando a todos os adeptos para que respeitem as regras locais e celebrem com orgulho a sua bandeira.

O Mundial de 2026 decorre de 11 de Junho a 19 de Julho, nos Estados Unidos da América, México e Canadá.