Cabo Verde passa a realizar transplantes renais de forma regular - Ministro da Saúde

​Cabo Verde passa a realizar transplantes renais de forma regular, prevendo efetuar pelo menos 20 intervenções até ao final do ano, anunciou esta terça-feira o ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, destacando a evolução dos cuidados especializados no país.

O anúncio foi feito durante a cerimónia de encerramento da primeira formação especializada em enfermagem de anestesia realizada em Cabo Verde, que decorreu durante seis meses e envolveu 24 profissionais dos hospitais Agostinho Neto, na Praia, e Baptista de Sousa, em São Vicente, com financiamento do Banco Mundial.

Na ocasião, Jorge Figueiredo revelou que os três transplantes renais recentemente realizados em São Vicente registam uma evolução clínica favorável e adiantou que outros três procedimentos estão previstos para os próximos dias.

“Os transplantes renais em Cabo Verde passam a ser rotina e até ao final do ano deveremos realizar pelo menos 20 transplantes”, afirmou.

Segundo o governante, este avanço demonstra a crescente capacidade dos hospitais centrais da Praia e de São Vicente para responder a intervenções de elevada complexidade, contribuindo para a melhoria dos cuidados prestados à população.

Jorge Figueiredo associou estes resultados ao investimento na qualificação dos profissionais de saúde, considerando que a formação agora concluída assinala uma nova etapa na capacitação dos quadros nacionais.

O ministro defendeu que o reforço do Sistema Nacional de Saúde passa pela aposta contínua na formação especializada, na competência técnica, na segurança do doente e na cooperação entre instituições de saúde, universidades e parceiros internacionais.

A primeira especialização em enfermagem de anestesia realizada no país permitiu formar 24 enfermeiros para responder à necessidade de profissionais com competências avançadas nesta área.

De acordo com o ministro, os novos especialistas irão reforçar os blocos operatórios, os serviços cirúrgicos e outras áreas críticas das estruturas de saúde em todo o arquipélago.

Jorge Figueiredo sustentou ainda que Cabo Verde deve continuar a investir na formação de especialistas em território nacional, de forma a responder aos desafios clínicos emergentes.

Dirigindo-se aos formandos, classificou-os como “pioneiros” e apelou ao exercício de uma liderança profissional baseada no rigor e na segurança dos cuidados.

Em representação dos novos especialistas, Arlindo Barros afirmou que a formação exigiu a superação de desafios profissionais, académicos e familiares, mas permitirá reforçar a capacidade de resposta do sistema de saúde.

“O nosso Sistema Nacional de Saúde ganha hoje profissionais altamente qualificados. As nossas ilhas, de Santo Antão à Brava, precisam do nosso conhecimento, da nossa segurança e do nosso compromisso”, declarou.

Segundo o representante dos formandos, a especialização em anestesia implica elevados níveis de responsabilidade e exige competências que vão além do domínio técnico.