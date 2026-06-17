Departamento de Estado dos EUA tenta ajudar mãe de Vozinha a assistir ao Mundial

O impacto do empate histórico de Cabo Verde diante da Espanha continua a gerar repercussões internacionais. Depois da exibição memorável de Vozinha na estreia dos Tubarões Azuis no Campeonato do Mundo de 2026, o caso da sua mãe, impedida de viajar para os Estados Unidos, chegou, como refere a CNN, aos mais altos níveis da diplomacia norte-americana.

Segundo avançou aquele canal de televisão norte-americano, o Departamento de Estado dos Estados Unidos está a tentar ajudar a mãe do guarda-redes cabo-verdiano a obter a documentação necessária para assistir aos próximos jogos da selecção nacional no Mundial.

Após o empate sem golos frente à Espanha, Vozinha emocionou-se ao explicar que a mãe não conseguiu estar presente em Atlanta devido aos custos e às dificuldades relacionadas com o processo de obtenção do visto.

“Gostaria que ela estivesse aqui”, afirmou o guarda-redes cabo-verdiano, uma das figuras da jornada inaugural da competição.

De acordo com a CNN, um responsável do Departamento de Estado revelou que não existe registo de um pedido de visto apresentado pela mãe do jogador, sublinhando ainda que os familiares directos dos atletas participantes no Mundial estão isentos da caução especial aplicada a cidadãos de alguns países, incluindo Cabo Verde. A mesma fonte indicou que as autoridades norte-americanas estão a contactar a família para prestar assistência no processo.

A estação norte-americana refere igualmente que a mãe de Vozinha poderá ainda não possuir um passaporte válido, estando a tratar da documentação necessária para a eventual deslocação aos Estados Unidos.

A história ganhou dimensão mundial depois da extraordinária prestação do guarda-redes de 40 anos frente à campeã europeia Espanha. Vozinha realizou sete defesas decisivas e foi um dos principais responsáveis pelo empate a zero que permitiu a Cabo Verde conquistar o primeiro ponto da sua história em Campeonatos do Mundo.

A actuação do internacional cabo-verdiano transformou-o numa das figuras mais comentadas do torneio. Nas horas que se seguiram ao encontro, o guarda-redes tornou-se um fenómeno nas redes sociais, acumulando milhões de novos seguidores e atraindo a atenção dos principais meios de comunicação internacionais.