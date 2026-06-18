​Composição da XI Legislatura da Assembleia Nacional com equilíbrio de género

A nova composição da Assembleia Nacional para a XI Legislatura apresenta uma distribuição equilibrada em termos de género e uma diversidade etária que abrange várias faixas da população cabo-verdiana.

Segundo os dados divulgados esta quinta-feira, 18, pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) no que respeita à representatividade de género, o novo parlamento é composto por 72 deputados, dos quais 38 são homens, correspondendo a 52,78%, e 34 são mulheres, representando 47,22% dos eleitos. De acordo com os dados, a maioria dos deputados tem entre 41 a 60 anos.

Os dados mostram que 33 deputados têm entre 41 e 50 anos, sendo esta a geração mais representada na nova legislatura.

Por outro lado, os jovens com menos de 30 anos continuam a ter uma representação reduzida no hemiciclo. “2 deputados têm idades compreendidas entre os 25 e os 30”.

Os dados apontam que quatro deputados situam-se na faixa etária dos 31 aos 40 anos. “23 deputados encontram-se entre os 51 e os 60 anos e 10 deputados têm idades entre os 61 e os 70 anos”.

A Assembleia Nacional composta por 72 deputados passa ser integrada por 37 eleitos pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), 33 pelo Movimento para a Democracia (MpD) e 2 pela União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID).