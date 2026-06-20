Dia Olímpico: Comité Olímpico Cabo-verdiano apela a estilos de vida mais activos entre crianças e jovens

​A presidente do Comité Olímpico Cabo-verdiano, Filomena Fortes, defendeu hoje, na Praia, a prática de actividade física entre crianças e jovens, durante o Festival Desportivo do Dia Olímpico, iniciativa que reuniu comunidade, saúde, cultura e inclusão.

O campo relvado da Adega, na Achada Grande Trás, acolheu a actividade central das comemorações do Dia Olímpico 2026, celebrado anualmente a 23 de Junho, numa jornada dedicada à promoção dos valores olímpicos e ao incentivo à adopção de estilos de vida mais saudáveis.

Filomena Fortes enquadrou a realização do evento na estratégia de aproximação do Comité Olímpico Cabo-verdiano à comunidade, após a instalação da nova sede naquela zona da capital.

Segundo a responsável, a celebração procurou envolver moradores de Achada Grande Trás e Achada Grande Frente.

A iniciativa proporcionou às crianças a oportunidade de contactar com diferentes modalidades, algumas ainda pouco conhecidas no país, como o baseball5 e o teqball, além de actividades de karaté, boxe, futebol e ginástica acrobática.

“O principal objectivo é colocar as crianças e os jovens a mexer e acabar um pouco com o sedentarismo que temos neste momento”, referiu.

Inserido na campanha internacional “Let’s Move”, o festival procurou incentivar os mais novos a reduzirem o tempo dedicado à televisão e aos jogos electrónicos, ao mesmo tempo que promoveu hábitos de vida mais activos e saudáveis.

A programação integrou ainda uma feira de saúde com rastreios de glicemia e tensão arterial, jogos tradicionais, momentos culturais, acções de sensibilização e actividades inclusivas destinadas a crianças com necessidades especiais, em parceria com associações e instituições de diferentes áreas.

A responsável avançou que a organização previa a participação de cerca de 300 crianças.

Apesar dos desafios de mobilização associados ao período de férias escolares, manifestou satisfação pela adesão registada ao longo da manhã.

Relativamente à dimensão nacional da celebração, indicou que as actividades decorrem em todas as ilhas através dos embaixadores olímpicos e acrescentou que o Comité pretende levar o acto central a diferentes pontos do arquipélago nos próximos anos, numa lógica de descentralização e proximidade.

Filomena Fortes assinalou ainda que a missão da instituição ultrapassa a preparação para os Jogos Olímpicos.

Por isso, defendeu o recurso ao desporto como instrumento de inclusão social, educação, cidadania, saúde e desenvolvimento comunitário.

Durante o evento, várias crianças manifestaram satisfação com as actividades promovidas, sobretudo pela oportunidade de experimentar novas modalidades e conviver com outros participantes num ambiente marcado pela animação, aprendizagem e espírito de partilha.

Os participantes enalteceram igualmente a diversidade da programação disponibilizada pela organização, considerando que iniciativas desta natureza contribuem para uma ocupação saudável dos tempos livres e incentivam uma maior aproximação dos jovens à prática desportiva.