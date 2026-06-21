Cidade da Praia: Homem morre afogado na praia de Kebra Kanela

​Um homem de aproximadamente 40 anos morreu hoje afogado na praia balnear de Kebra Kanela, na Cidade da Praia.

O incidente ocorreu por volta das 15:45, quando o nadador-salvador de serviço se apercebeu de que a vítima se encontrava em dificuldades no mar.

Apesar da intervenção, o homem já se encontrava inconsciente quando foi alcançado, não tendo sido possível evitar o desfecho fatal.

No local foram accionados os meios de socorro e realizados os procedimentos habituais pelas autoridades competentes. Posteriormente, uma ambulância procedeu à remoção do corpo.

Segundo informações apuradas pela Inforpress junto de fontes oficiais, o mar apresentava-se agitado antes do acidente.

O indivíduo era de nacionalidade estrangeira.

A praia encontrava-se sinalizada com bandeira amarela, indicação que alerta os banhistas para a necessidade de redobrar os cuidados devido às condições do mar.

Este é mais um caso de afogamento registado este ano na ilha de Santiago.

Em Março, um jovem na casa dos 20 anos desapareceu no mar na zona de Palmarejo Baixo, após ter entrado na água com um grupo de amigos numa área afectada por fortes correntes marítimas.

Já no início de Fevereiro, um pescador de 41 anos foi encontrado sem vida nas proximidades do farol de Praia Baixo.

As autoridades continuam a apelar à prudência nas zonas balneares e costeiras, sobretudo em períodos em que o estado do mar apresenta maior risco para banhistas e pescadores.