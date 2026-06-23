​Professor Luís Rodrigues distinguido com Prémio Brazão Mazula

O professor Luís Rodrigues da Universidade de Santiago foi distinguido com o Prémio Brazão Mazula, atribuído pela Rede Internacional Académica da Lusofonia (RIAL), no âmbito da II edição do Simpósio Internacional de Economia e Gestão.

O prémio, que distingue o melhor artigo científico do evento, foi atribuído ao trabalho “Modelo CCA-IA: Cooperação Cognitiva Ampliada com Inteligência Artificial”, o qual se destacou entre 112 artigos submetidos por investigadores provenientes de todo o espaço lusófono.

Segundo uma nota da Universidade de Santiago, o artigo propõe um novo enquadramento teórico para a integração crítica da inteligência artificial nos processos de ensino, aprendizagem e produção de conhecimento.

Partindo da análise das transformações introduzidas pela Inteligência Artificial Generativa, o estudo identifica riscos associados à dependência cognitiva dos utilizadores e apresenta o Modelo CCA-IA como resposta estruturada a este desafio.

Organizado em três eixos, operacional, metacognitivo e epistemológico, o modelo é orientado pelo princípio do “desalinhamento produtivo”, segundo o qual o desenvolvimento cognitivo é potenciado pela fricção crítica entre humano e máquina.

A proposta inclui ainda modos diferenciados de cooperação com IA e sugere um reposicionamento dos modelos de avaliação académica.

Para a Universidade de Santiago, esta distinção representa o reconhecimento internacional da qualidade da sua produção científica, num contexto altamente competitivo, e reforça o seu contributo para a reflexão estratégica sobre o futuro do ensino superior no espaço lusófono.