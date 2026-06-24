Praia: Cabo Verde Airports garante substituição integral do sistema de ar condicionado do aeroporto em Julho

​A Cabo Verde Airports esclareceu hoje que a ausência de climatização no Aeroporto da Praia resulta de uma avaria técnica irreversível, garantindo que a substituição integral do sistema estará concluída no decorrer do mês de Julho.

O esclarecimento surge na sequência de denúncias feitas na terça-feira, 23, por funcionários e passageiros do Aeroporto Internacional Nelson Mandela que, em declarações à Inforpress, apelaram à reposição urgente do sistema, alegando temperaturas insuportáveis há vários meses.

Em comunicado enviado à Inforpress, a empresa informou que está a realizar um investimento estratégico para substituir a climatização da infraestrutura, visando restabelecer de forma definitiva as condições de conforto para os utentes e colaboradores.

A Cabo Verde Airports explicou que o sistema existente, herdado no momento da concessão, sofreu uma avaria irreversível e que, após várias tentativas de reparação envolvendo equipas especializadas nacionais e internacionais, esgotaram-se as possibilidades de manutenção correctiva.

Perante este cenário, a Cabo Verde Airports avançou para a aquisição de um novo sistema de refrigeração destinado ao terminal de passageiros.

“Esta intervenção tem como objectivo restabelecer, com a maior brevidade possível, os níveis adequados de conforto e bem-estar para passageiros, utentes e colaboradores do Aeroporto da Praia”, refere a empresa.

Para acelerar o processo, a concessionária assegurou uma logística de caráter urgente, prevendo que a chegada e a montagem integral dos novos equipamentos fiquem concluídas ao longo do próximo mês.

A Cabo Verde Airports agradeceu a compreensão dos passageiros e utentes durante este período transitório, lamentando os constrangimentos causados e reiterando o compromisso de concluir os trabalhos com a máxima celeridade e qualidade.