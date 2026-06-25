HUAN realiza Feira de Saúde Infantil na Rua Pedonal do Plateau

O Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN), através do Serviço de Pediatria/BUA, realiza amanhã, 27, das 10h00 às 13h00, uma Feira de Saúde Infantil na Rua Pedonal do Plateau, no âmbito das comemorações do Mês das Crianças.

De acordo com uma nota da instituição, a actividade contempla o preenchimento de fichas de avaliação dos parâmetros de crescimento, aferição da pressão arterial e exame físico.

O programa inclui ainda avaliação médica e nutricional, bem como acções de educação para a saúde, centradas na promoção de uma vida saudável, com abordagens sobre higiene mental, oral e corporal.

Estão também previstas actividades ao ar livre, nomeadamente sessões de educação física e jogos educativos, além de uma exposição de produtos farmacêuticos.

A iniciativa enquadra-se nas comemorações do Mês das Crianças, assinalado em Junho.