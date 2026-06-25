HUAN realiza Feira de Saúde Infantil na Rua Pedonal do Plateau

De acordo com uma nota da instituição, a actividade contempla o preenchimento de fichas de avaliação dos parâmetros de crescimento, aferição da pressão arterial e exame físico.
O programa inclui ainda avaliação médica e nutricional, bem como acções de educação para a saúde, centradas na promoção de uma vida saudável, com abordagens sobre higiene mental, oral e corporal.
Estão também previstas actividades ao ar livre, nomeadamente sessões de educação física e jogos educativos, além de uma exposição de produtos farmacêuticos.
A iniciativa enquadra-se nas comemorações do Mês das Crianças, assinalado em Junho.