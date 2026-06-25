Projeto de Centro de Formação para Vítimas de VBG entra na fase de construção

Cerca de seis mil contos cabo-verdianos estão orçados para a primeira fase de construção do Centro de Formação Profissional destinado às vítimas de VBG. A informação foi avançada pela presidente da Associação Cabo-verdiana de Luta Contra a Violência Baseada no Género (ACLCVBG), Vicenta Fernandes, à margem do lançamento da primeira pedra para a construção do centro.

A presidente explica que o centro se destina a apoiar mulheres vítimas e ex-vítimas de violência baseada no género, bem como os seus familiares, através de formação profissional.

“Esse centro é um centro multiuso, é um centro justamente para apoiar as mulheres vítimas e ex-vítimas da VBG e os seus familiares com ações de formação profissional. De acordo com o nosso trabalho, as necessidades que nós sempre detetamos, sobretudo as mulheres vítimas têm necessidade de ter uma formação para obter um rendimento melhor, então surgiu a ideia da construção”, explica.

Segundo Vicenta Fernandes, o projeto surge da necessidade de promover a autonomia das vítimas e criar condições para a sua reintegração social e económica.

Por seu lado, o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Francisco Carvalho, refere ser parceiro do projeto, que nasceu na Câmara Municipal da Praia.

“Somos parceiros e participamos juntamente com a Associação Cabo-verdiana de Combate à Violência Baseada no Género, porque este é um projeto que começou na Câmara Municipal da Praia, enquanto presidência. A associação conseguiu elaborar um projecto extraordinário para a construção deste espaço, com o objetivo de dar resposta às suas actividades, e sentiu a necessidade urgente de ter um terreno para concluir o processo de candidatura ao fundo. É aqui que a Câmara entra, num esforço, num curto espaço de tempo, dando resposta e ajudando a completar os seus dossiês de candidatura”, refere.

O projecto é financiado pela Embaixada do Japão, no âmbito do Programa de Apoio aos Projetos Locais (APL) 2025-2026, e construído em terreno cedido pela Câmara Municipal da Praia.