​Prisão preventiva por suspeita de burla qualificada na Praia

Segundo a PJ, a A detenção ocorreu na sequência de uma operação realizada na quarta-feira, 24 de junho, pela Direção Central de Investigação Criminal (DCIC), através da Secção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira (SCICCEF).
A operação foi desencadeada no âmbito de investigações em curso relacionadas com processos em que existem “fortes indícios” da prática do crime de burla qualificada. O suspeito, um cidadão cabo-verdiano, foi detido fora de flagrante delito, após a emissão de mandados de busca domiciliária e de detenção solicitados pela Polícia Judiciária, promovidos pelo Ministério Público e autorizados pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca da Praia.
Durante a busca realizada na residência do suspeito foram apreendidos “diversos elementos com relevância probatória” para a investigação, informou a PJ.
A Polícia Judiciária adianta que, após a análise dos elementos recolhidos durante a diligência e dos indícios já apurados no decorrer da investigação, procedeu à detenção do indivíduo pela alegada prática do referido crime.
O detido foi apresentado às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial. Na sequência, o Tribunal Judicial da Comarca da Praia decretou, nesta sexta-feira, 26 de junho, a prisão preventiva, ficando o arguido a aguardar os ulteriores trâmites processuais na Cadeia de São Martinho.
A SCICCEF afirma que as investigações continuam, no âmbito do combate à criminalidade económica e financeira, nomeadamente crimes de burla que, segundo a PJ, têm causado prejuízos a vários cidadãos.