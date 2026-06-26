​Prisão preventiva por suspeita de burla qualificada na Praia

O Tribunal Judicial da Comarca da Praia decretou prisão preventiva um individuo do sexo masculino de 39 anos, residente no bairro do Brasil, na cidade da Praia, por suspeita da prática do crime de burla qualificada.

Segundo a PJ, a A detenção ocorreu na sequência de uma operação realizada na quarta-feira, 24 de junho, pela Direção Central de Investigação Criminal (DCIC), através da Secção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira (SCICCEF).

A operação foi desencadeada no âmbito de investigações em curso relacionadas com processos em que existem “fortes indícios” da prática do crime de burla qualificada. O suspeito, um cidadão cabo-verdiano, foi detido fora de flagrante delito, após a emissão de mandados de busca domiciliária e de detenção solicitados pela Polícia Judiciária, promovidos pelo Ministério Público e autorizados pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca da Praia.

Durante a busca realizada na residência do suspeito foram apreendidos “diversos elementos com relevância probatória” para a investigação, informou a PJ.

A Polícia Judiciária adianta que, após a análise dos elementos recolhidos durante a diligência e dos indícios já apurados no decorrer da investigação, procedeu à detenção do indivíduo pela alegada prática do referido crime.

O detido foi apresentado às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial. Na sequência, o Tribunal Judicial da Comarca da Praia decretou, nesta sexta-feira, 26 de junho, a prisão preventiva, ficando o arguido a aguardar os ulteriores trâmites processuais na Cadeia de São Martinho.

A SCICCEF afirma que as investigações continuam, no âmbito do combate à criminalidade económica e financeira, nomeadamente crimes de burla que, segundo a PJ, têm causado prejuízos a vários cidadãos.