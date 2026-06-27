Ministros do Governo da XI Legislatura

A cerimónia realizou-se no Palácio da Presidência da República, no Plateau.
Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1282 de 24 de Junho de 2026.
O Governo liderado por Francisco Carvalho foi empossado pelo Presidente da República na passada sexta-feira.
A cerimónia realizou-se no Palácio da Presidência da República, no Plateau.
Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1282 de 24 de Junho de 2026.
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