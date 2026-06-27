Ministros do Governo da XI Legislatura

O Governo liderado por Francisco Carvalho foi empossado pelo Presidente da República na passada sexta-feira.

A cerimónia realizou-se no Palácio da Presidência da República, no Plateau. Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1282 de 24 de Junho de 2026.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.