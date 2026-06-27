País

Ministros do Governo da XI Legislatura

PorAndré Amaral,27 jun 2026 9:24

O Governo liderado por Francisco Carvalho foi empossado pelo Presidente da República na passada sexta-feira.

A cerimónia realizou-se no Palácio da Presidência da República, no Plateau.

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Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1282 de 24 de Junho de 2026.

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Ministros Francisco Carvalho Palácio da Presidência

Autoria:André Amaral,27 jun 2026 9:24

Editado porAndre Amaral  em  27 jun 2026 9:39

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