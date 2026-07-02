Cemitério da Várzea recebe iluminação solar para prevenir actos de vandalismo

A Câmara Municipal da Praia está a instalar 18 postes de iluminação solar no interior do Cemitério da Várzea, numa intervenção que visa reforçar a segurança do espaço, prevenir actos de vandalismo e furtos.

Segundo informou a autarquia, a instação dos postes de iluminação está sendo feita através do Pelouro/Direção do Saneamento e Ambiente.

“As novas estruturas, feitas em madeira e com oito metros de altura, estão equipadas com duas lâmpadas LED de 40 watts e funcionam de forma autónoma através de carregamento fotovoltaico”, lê-se.

Para aumentar a eficácia do sistema e reduzir o consumo de energia, os postes recorrem a sensores que activam ou intensificam a iluminação apenas quando detectam a aproximação de pessoas.

De referir que no ano passado a edilidade instalou um sistema de videovigilância no cemitério da Várzea para monitorar e proteger o local contra possíveis incidentes.

Em 2024, no final do acto de celebração do 10.º aniversário da restauração do Cemitério Judaico da Praia, o então presidente da CMP, Francisco Carvalho, afirmou que o cemitério era alvo de assaltos e actos de vandalismo e que a autarquia estava a trabalhar para mudar essa realidade, elevando os muros, instalando cercas e implementando medidas de segurança modernas.