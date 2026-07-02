Polícia Judiciária e FBI reforçam cooperação

​A Polícia Judiciária (PJ) e o FBI manifestaram hoje o interesse em estreitar a cooperação operacional no combate à cibercriminalidade, à lavagem de capitais, ao terrorismo e à criminalidade transnacional organizada.

O compromisso foi reiterado durante uma visita de cortesia do adido do Federal Bureau of Investigation (FBI) para Cabo Verde, o agente especial supervisor Osman Melyas, à Direcção Nacional da Polícia Judiciária, na cidade da Praia.

Segundo informações da Polícia Judiciária, o encontro visou o aprofundamento das relações bilaterais com foco no fortalecimento da partilha de inteligência e na capacitação institucional.

Na ocasião, director nacional da PJ, Manuel da Lomba, sublinhou a importância da cooperação entre as duas instituições, tendo em conta a experiência daquela agência norte-americana e os instrumentos de colaboração apresentados durante a reunião.

O responsável sublinhou que a instituição, com 33 anos de existência, atravessa um forte processo de renovação dos seus recursos humanos devido à aposentação de efectivos, o que exige uma aposta contínua na especialização dos novos inspectores.

Entre as prioridades identificadas para a cooperação futura com o FBI, Manuel da Lomba vincou o combate à cibercriminalidade, devido ao seu carácter transnacional e à crescente sofisticação dos métodos criminosos.

Apontou ainda a investigação financeira, a formação de analistas, o combate ao terrorismo e o reforço da segurança marítima como eixos vitais para a modernização das metodologias da polícia científica nacional.

Por sua vez, o adido norte-americano, Osman Melyas, explicou que o gabinete regional do FBI acompanha dez países da região e tem como missão prioritária consolidar parcerias estratégicas globais.

O responsável afiançou que a agência dos EUA está totalmente disponível para apoiar a PJ no desenvolvimento técnico e operacional destas áreas prioritárias.