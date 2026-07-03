​Associação Donu Nha Distinu e Observatório Nacional do Tráfico de Pessoas assinam protocolo de cooperação

A Associação Donu Nha Distinu (DND) e o Observatório Nacional do Tráfico de Pessoas (ONTP) assinaram esta sexta-feira, 3 de Julho, um protocolo de cooperação que simboliza o compromisso conjunto das duas instituições na promoção da prevenção, sensibilização e combate ao tráfico de pessoas em Cabo Verde.

O protocolo foi assinado pelo presidente da Associação Donu Nha Distinu, Admilson Mendes, e pelo presidente do Observatório Nacional do Tráfico de Pessoas de Cabo Verde (ONTP), José Luís Vaz.

Numa publicação nas redes sociais, o Observatório Nacional do Tráfico de Pessoas explica que esta parceria representa um passo significativo no fortalecimento da cooperação institucional, permitindo a implementação de acções conjuntas de informação, educação, capacitação e sensibilização junto das comunidades, com especial enfoque na protecção de crianças, adolescentes e jovens, promovendo uma cidadania mais consciente e uma sociedade mais segura.

A Associação Donu Nha Distinu reafirma o seu compromisso de continuar a desenvolver projectos e iniciativas que contribuam para a defesa dos direitos humanos, a inclusão social e a protecção dos grupos mais vulneráveis, trabalhando em estreita colaboração com as instituições nacionais.

Para o ONTP, a assinatura deste protocolo marca o início de uma parceria estratégica que permitirá unir esforços, partilhar conhecimentos e desenvolver acções concretas de prevenção e combate ao tráfico de pessoas, reforçando a missão de ambas as instituições na construção de um Cabo Verde mais informado, seguro e solidário.