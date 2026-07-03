​Praia acolhe Marcha do Orgulho LGBTIQ+ sob o lema "Diversidade é riqueza, Direitu é certeza"

A Cidade da Praia acolhe este sábado, 4 de Julho, a Marcha e Evento institucional do Dia Internacional do Orgulho LGBTIQ+, sob o lema "Diversidade é riqueza, Direitu é certeza". O evento acontece no âmbito do projecto Nôs Direitu, e é financiado pela Cooperação Espanhola (AECID).

A programação terá início às 09h00, com a Marcha do Orgulho LGBTIQ+, que partirá da Rotunda de Sucupira em direcção à Pracinha da Escola Grande, no Plateau. Pelas 10h30 (aproximadamente) terá lugar o acto institucional, com intervenções da Ministra da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social; da Presidente do ICIEG; e de representantes de outras instituições públicas.

Segundo uma nota do Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG), a edição deste ano pretende reafirmar o compromisso com a promoção dos direitos humanos, da igualdade, da não discriminação e do respeito pela diversidade.

“Após a retoma desta celebração na Cidade da Praia, em 2025, pretende-se consolidar este momento como um espaço de sensibilização, visibilidade e cidadania, à semelhança do que acontece em diversas cidades do mundo”, sublinha.

A iniciativa conta ainda com a colaboração da Câmara Municipal da Praia e reúne representantes de instituições públicas, organizações da sociedade civil, parceiros internacionais e membros da comunidade.

O ICIEG refere que a iniciativa tem como uma das suas valências promover uma cultura baseada na diversidade de não violência e contra todas as formas de discriminação.

“Ao longo dos anos, o ICIEG, junto dos seus parceiros, tem vindo a desenvolver um conjunto de actividades com a comunidade LGTBIQ+, contribuindo assim para a eliminação de preconceitos, para a promoção de uma cultura de respeito e para a reivindicação dos seus direitos, através de ações de sensibilização junto da sociedade civil”, realça.