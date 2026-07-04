​ICIEG e Nações Unidas defendem mais educação e informação para combater discriminação da comunidade LGBTIQ+

O Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) e as Nações Unidas reafirmaram, este sábado, na cidade da Praia, o compromisso com a promoção dos direitos da comunidade LGBTIQ+ em Cabo Verde, apontando que o combate à discriminação passa pelo reforço da educação, da informação e da sensibilização da sociedade. As declarações foram feitas no âmbito das actividades do Orgulho Internacional LGBTIQ+.

Para a presidente do ICIEG, Marisa Carvalho, a realização de marchas e outras iniciativas públicas representa mais do que um momento de celebração.

“Trata-se de um compromisso institucional com os direitos humanos e de uma resposta aos desafios de discriminação que continuam a afectar pessoas LGBTIQ+ no país. Estas actividades não servem apenas para dar visibilidade à comunidade. São um esforço permanente para reforçar a protecção e a promoção dos direitos humanos em Cabo Verde”, afirmou.

A responsável sublinhou que os projectos desenvolvidos pelo instituto, muitos deles em parceria com organismos internacionais, visam empoderar a comunidade e promover a sua participação activa na sociedade.

Apesar dos avanços registados, Marisa Carvalho reconheceu que persistem preconceitos e resistência em relação à orientação sexual e à identidade de género.

Também a coordenadora residente das Nações Unidas em Cabo Verde, Patrícia Portela de Souza, considerou que o país tem dado sinais positivos na promoção dos direitos da comunidade LGBTIQ+, destacando a realização de uma marcha do Orgulho LGBTIQ+, que classificou como um importante símbolo do compromisso de Cabo Verde com os direitos humanos.

“Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos”, afirmou, defendendo políticas públicas que reforcem a inclusão social e o combate a todas as formas de discriminação.