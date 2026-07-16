Ilha da Boa Vista acolhe a 5.ª Conferência da Década do Oceano com 300 participantes

A ilha da Boa Vista acolherá, de 23 a 24 de Julho, a quinta Conferência da Década do Oceano, sob o lema "Economia Azul: Caminhos Sustentáveis". Esta edição, de acordo com a organização, pretende debater seis eixos temáticos, bem como promover um conjunto de pré-eventos, que já arrancaram no dia 13 de Julho.

Depois de passar por várias ilhas, a conferência chega à Boa Vista, contando com a participação de cerca de 300 participantes de diferentes países, entre oradores, investigadores, empresários e representantes do Governo, conforme avançou, em conferência de imprensa, Luzia Oliveira, conselheira da Presidência da República e ponto focal do evento.

Entre os eixos temáticos da conferência, Luzia Oliveira destacou o Turismo Azul e a Economia Costeira, onde os desportos náuticos serão um dos elementos centrais do debate. Está prevista a participação de campeões nacionais e mundiais para discutir esta temática.

Ainda entre os eixos a debater figuram os sistemas alimentares azuis, incluindo a pesca e a aquacultura, a governança e a política marítima integrada, a resiliência climática e a juventude azul, o financiamento azul e as parcerias estratégicas.

Além destes debates, haverá uma temática transversal dedicada à mulher e o mar, procurando destacar o papel da mulher ligado ao mar, não só na venda e tratamento do pescado, mas também em áreas consideradas pouco tradicionais, como o comando de navios. Neste painel, informou que estarão convidadas participantes de outros países, nomeadamente do Senegal, da Gâmbia e da Guiné-Bissau.

Outra temática transversal que merecerá destaque nesta conferência é a cultura. Neste âmbito serão abordados aspectos ligados à identidade cabo-verdiana, nomeadamente a morna, a história da baleação e os naufrágios, “elementos que podem funcionar como catalisadores da Economia Azul e que devem ser valorizados em benefício da sua promoção”.

Ao nível dos pré-eventos, Luzia Oliveira destacou actividades de envolvimento comunitário e da juventude azul. O programa engloba campanhas de limpeza, caminhadas e diálogos dirigidos aos jovens. Está igualmente previsto o lançamento de um livro infanto-juvenil dedicado à promoção da protecção ambiental, bem como a plantação de coqueiros e tamareiras como forma de reforçar a protecção da flora costeira e a realização de acções de formação.

Para Luzia Oliveira, fazendo a ponte entre o lema da conferência e os desafios assumidos pelo Presidente da República enquanto Patrono da Aliança da Década do Oceano, nomeadamente a promoção da literacia oceânica, pode constatar-se uma é umbilical.

Segundo explicou, "não se pode ter verdadeiramente uma Economia Azul como motor de desenvolvimento do país sem que tenhamos uma boa relação com o oceano, no sentido da sua preservação".

Para a vereadora do Turismo da ilha da Boa Vista, Nádia Santos, a Semana da Década do Oceano representa um momento extremamente importante para a ilha, uma vez que existem diversas razões que justificam o acolhimento do evento.

"O mar é o nosso maior activo no que toca ao turismo, ao turismo azul e às nossas praias. Temos razões mais do que suficientes para mostrar o nosso interesse à Presidência da República em acolher este importante evento", frisou.

No seu entender, hoje existe uma maior consciência da necessidade de cuidar do mar, chamando a atenção para a problemática do lixo marítimo que a ilha enfrenta.

"Acreditamos que este é um momento em que, para além das actividades dos pré-eventos ,trará ainda mais sensibilização à nossa população e maior consciencialização daquilo que é a nossa realidade oceânica", ressaltou a vereadora.