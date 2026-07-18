ARP-CV quer reactivar dinâmica associativa e regulamentar profissão no mandato 2026-2028

​A reactivação da dinâmica associativa, a criação de benefícios para os membros e a regulamentação da profissão são as prioridades da Associação de Relações Públicas de Cabo Verde (ARP-CV) para o mandato 2026-2028.

Em declarações hoje à Inforpress, após ter sido reconduzida na presidência do Conselho Directivo da ARP-CV, Yara dos Santos afirmou que a renovação dos órgãos sociais representa também uma nova visão para a associação, que pretende tornar-se “mais activa, mais próxima dos seus membros” e reforçar a promoção das Relações Públicas e da Comunicação Estratégica no país.

“Uma das nossas prioridades vai ser, logo de imediato, reactivar a dinâmica associativa, criar mais valor para os membros e mostrar, de forma consistente, o papel estratégico das Relações Públicas em Cabo Verde e no mundo de hoje”, declarou.

A responsável defendeu que a comunicação deve ser encarada como uma função estratégica de liderança, capaz de reforçar a ligação entre organizações, cidadãos e sociedade.

Segundo Yara dos Santos, a ARP-CV quer assumir-se como uma ponte entre a sociedade e as instituições, através de uma actuação mais dinâmica, participativa e próxima dos associados.

A regulamentação e o reconhecimento da profissão figuram igualmente entre as prioridades do mandato, com o objectivo de reforçar a valorização das Relações Públicas.

“Vamos trabalhar para que a profissão seja cada vez melhor entendida, percebida e reconhecida pela sua importância no desenvolvimento do país”, assegurou, sublinhando o contributo dos profissionais da área para a projecção, reputação e credibilidade de Cabo Verde e das suas instituições.

A presidente reeleita considerou que o reconhecimento das Relações Públicas evoluiu favoravelmente na última década, resultado, entre outros factores, do trabalho desenvolvido pela associação desde a sua criação, em 2013.

Na sua perspectiva, a actividade deixou de ser vista apenas como uma função operacional ou ligada ao protocolo para assumir um papel estratégico na gestão da reputação, da confiança, do relacionamento institucional, da comunicação de crise, da diplomacia e da responsabilidade social.

Yara dos Santos destacou ainda o aumento da oferta de cursos de Comunicação e Relações Públicas nas universidades cabo-verdianas, considerando que esta evolução demonstra a consolidação da área enquanto disciplina académica e profissional.

A presidente foi reconduzida ao cargo durante a Assembleia Geral Ordinária da ARP-CV, realizada sexta-feira, na cidade da Praia.

No mandato 2026-2028 será acompanhada por Karine Freire, vice-presidente, Jani de Pina, secretária, Celmira Mendes, tesoureira, e Elsa do Rosário, vogal.

A Mesa da Assembleia Geral será presidida por Nancy Cardoso, enquanto o Conselho Fiscal será liderado por Dulcelina Martins. Suzel Cruz foi eleita representante do núcleo regional da associação em São Vicente.

Durante a assembleia foram também aprovados os relatórios de gestão e de contas relativos ao período de 2015 a 2025.