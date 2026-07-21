​“Bixi Rotxa – Verão 2026” com intercambio entre os municípios do Maio e da Praia

A Câmara Municipal do Maio realiza, nos dias 31 de Julho, 1.º e 2 de Agosto, o evento “Bixi Rotxa – Verão 2026”, que, nesta edição, promove o intercâmbio entre os municípios do Maio e da Praia.

“Bixi Rotxa – Verão 2026” é uma iniciativa municipal que reúne cultura, desporto, música e tradição, promovendo momentos de convívio e partilha entre a comunidade e os visitantes.

Numa publicação nas redes sociais, a autarquia explica que esta edição contará com um intercâmbio entre os municípios do Maio e da Praia, com o objectivo de reforçar os laços de cooperação e valorizar a identidade cultural cabo-verdiana.

O programa inclui torneios desportivos, actividades náuticas, workshops culturais, animação musical, exposição de artesanato e uma noite cultural.

Neste sentido, a Câmara Municipal do Maio convida toda a população, visitantes e parceiros a participarem nesta celebração de verão, que promove a cultura, a juventude e o espírito de união entre comunidades.