​Porto Novo acolhe Feira de Empreendedorismo no âmbito da parceria entre o ICIEG e o POSER

O Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) realiza, esta quarta-feira, 22, uma Feira de Empreendedorismo, com exposição e comercialização de produtos desenvolvidos por mulheres e jovens empreendedores. A feira, que acontece no âmbito do Programa de Promoção das Oportunidades Socioeconómicas Rurais (POSER) e em parceria com a Câmara Municipal do Porto Novo, terá lugar na Aldeia Cultural Nós Raiz.

Durante a feira estarão disponíveis produtos agrícolas, transformados e diversos outros artigos, evidenciando o talento, a criatividade e o potencial empreendedor dos beneficiários do programa.

Segundo uma nota do ICIEG, a iniciativa tem como principal objectivo promover o empreendedorismo, especialmente entre mulheres e jovens, criando oportunidades para a promoção dos seus produtos, o estabelecimento de contactos, troca de experiências e o fortalecimento de iniciativas económicas sustentáveis.

Os expositores são, maioritariamente, beneficiários do Programa de Promoção das Oportunidades Socioeconómicas Rurais (POSER), composto por mulheres e jovens provenientes de comunidades rurais, muitos dos quais desenvolvem actividades ligadas ao sector agrícola e agroalimentar, enfrentando desafios como o acesso limitado aos mercados, à assistência técnica e a oportunidades de desenvolvimento económico.

A mesma fonte sublinha que esta iniciativa reforça o compromisso do ICIEG com a promoção da autonomia económica das mulheres, da igualdade de género e da inclusão social, contribuindo para a valorização do empreendedorismo rural e para o desenvolvimento sustentável das comunidades.

A cerimónia de abertura contará com uma visita guiada aos stands, na presença da representante da Câmara Municipal do Porto Novo, da directora do Serviço Administrativo e Financeiro do ICIEG e de outras entidades convidadas.