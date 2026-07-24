Burla: CCV alerta para páginas falsas que prometem agendamento mediante pagamento

De acordo com um comunicado do CCV, essas páginas prometem, mediante pagamento, efectuar agendamentos para pedidos de visto, bem como proceder ao envio ou à entrega de passaportes.
O CCV esclarece que essas mensagens constituem tentativas de burla, tendo em conta que a instituição não cobra pela marcação de agendamentos. Recorda, igualmente, que as formas de efectuar um agendamento estão disponíveis publicamente no sítio electrónico https://eurovisaccv.eu.
A fim de evitar actividades fraudulentas e tentativas de burla, o CCV recomenda que os utentes verifiquem sempre a autenticidade de qualquer página, contacto ou mensagem antes de interagir.
“Todos os endereços de correio electrónico oficiais do CCV terminam em @mne.pt. Endereços como balcao.azul.ccv.praia@gmail.com ou semelhantes são fraudulentos”, conclui o comunicado.