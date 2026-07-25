Primeiro-ministro apela à mudança de comportamentos no combate ao mosquito

O primeiro-ministro, Francisco Carvalho, apelou hoje a mudança de mentalidade e de comportamento da população para eliminar os focos de proliferação do mosquito, defendendo que este combate deve ser um compromisso diário de todos.

O repto foi lançado no arranque da Megacampanha Nacional de Limpeza, cuja concentração decorreu ao largo do Estádio da Várzea, promovida pelo Ministério da Saúde, com o objectivo de reforçar as acções de prevenção do paludismo e de outras doenças associadas ao período das chuvas.

Segundo Francisco Carvalho, a iniciativa pretende sensibilizar toda a população para a adoção de medidas simples e ao alcance de todos, como a eliminação de locais onde a água possa acumular-se e servir de criadouro para os mosquitos.

"O objectivo desta campanha é sensibilizar Cabo Verde inteiro para a necessidade de todos tomarem um conjunto de medidas para combater o mosquito. São medidas práticas que estão ao alcance de todos nós", afirmou.

O chefe do Governo lembrou que recipientes como pneus, latas, garrafas e outros vasilhames, tanto nas ruas como nas residências, constituem potenciais focos de proliferação do mosquito quando acumulam água.

"Há zonas onde habitualmente existe maior acumulação de água ou nascentes, mas devemos trabalhar em todas as localidades. Mesmo as zonas consideradas menos vulneráveis podem tornar-se áreas de risco se houver recipientes onde a água se acumule e os mosquitos se multipliquem", alertou.

Para Francisco Carvalho, o combate ao mosquito exige uma mudança global de comportamento da população, sublinhando que a campanha é um acto simbólico, mas que pretende ser contínuo.

"O meu apelo é que todos os dias sejam dias de campanha e que todos adotem este comportamento, sem que alguém tenha de nos chamar a atenção. O que queremos é mudar mentalidades", declarou.

O Governo pretende ainda institucionalizar a megacampanha nacional de limpeza, enquanto um acto simbólico, assim como analisar outras iniciativas que sirvam para mudar a mentalidade das pessoas, para um ambiente seguro em Cabo Verde.

A campanha mobiliza diversas instituições, entre as quais a Proteção Civil, câmaras municipais, Polícia Nacional, Forças Armadas, Instituto Nacional de Saúde Pública, Direção Nacional da Saúde, delegacias de saúde e cidadãos em fase final de cumprimento de pena com bom comportamento, distribuídos por diferentes pontos do país.