Receitas do Grupo RIU crescem 8% em 2025

O Grupo RIU em Cabo Verde encerrou o ano de 2025 com um desempenho que classificou como "excepcional", registando resultados positivos nas áreas financeira, recursos humanos e sustentabilidade. De acordo com o relatório apresentado, esta segunda-feira, em conferência de imprensa, em Sal-Rei, a cadeia hoteleira arrecadou 28,6 mil milhões de escudos em receitas, o que representa um crescimento de 8% face a 2024.

A directora Financeira e de Sustentabilidade do Grupo RIU, Naomi Riu, apresentou os resultados financeiros, classificando 2025 como "um ano de excelente rendimento".

"Continuamos a consolidar a nossa presença em Cabo Verde e registámos um crescimento financeiro muito relevante", ressaltou.

Conforme a responsável, o volume total de impostos directos e indirectos pagos ascendeu a 5,6 mil milhões de escudos, representando um incremento homólogo de 13,2%.

Naomi Riu revelou ainda que o grupo hoteleiro reforçou as compras a fornecedores nacionais, que totalizaram 9,374 mil milhões de escudos em 2025, enquanto as aquisições a fornecedores estrangeiros ascenderam a 2,856 mil milhões de escudos.

"Vamos continuar a priorizar as compras no mercado interno sempre que seja possível", assegurou.

Na ocasião, Naomi Riu abordou também a reforma integral do Hotel RIU Touareg, na ilha da Boa Vista. O projecto pretende aumentar a capacidade do hotel para 1.181 quartos, através da construção de mais 30 unidades, bem como renovar integralmente as suas instalações, áreas gastronómicas e espaços de lazer, mantendo o conceito de resort de cinco estrelas em regime Tudo Incluído.

Durante a sua intervenção, a directora financeira e de Sustentabilidade destacou que Cabo Verde representa cerca de 10% da oferta global de quartos da cadeia, totalizando 4.649 quartos distribuídos por seis hotéis (três na ilha do Sal e três na Boa Vista).

Em 2025, estas unidades receberam 396.785 clientes, sustentados por uma forte diversificação de mercados, liderada pelo Reino Unido (52,05%) e pela Alemanha (13,81%), seguindo-se Portugal (6,58%), Países Baixos (6,30%), França (4,26%), Bélgica (3,95%), Luxemburgo (2,30%), Escandinávia (2,72% na época de inverno) e Espanha (1,72% na época de verão).

Recursos Humanos

Yeray Zurita, delegado de Operações do RIU em Cabo Verde, apresentou os resultados relativos aos recursos humanos e destacou o impacto da cadeia hoteleira no mercado de trabalho nacional.

Actualmente, o Grupo RIU conta com um total de 3.444 colaboradores, dos quais 3.100 são cabo-verdianos, o que significa que 90% da equipa é nacional.

"É um número que nos enche de orgulho, mas o que realmente nos dá satisfação é a identidade desta grande equipa", sublinhou.

Segundo Yeray Zurita, a evolução dos recursos humanos permite anunciar "com imenso orgulho" um marco histórico.

O dado mais relevante deste exercício é que 100% dos chefes de departamento dos hotéis do RIU em Cabo Verde são actualmente profissionais cabo-verdianos.

Formação

Para assegurar este crescimento, o RIU realizou, em 2025, um total de 33 programas-chave de formação contínua, distribuídos por três grandes áreas: capacitação técnica e segurança no trabalho, ferramentas de gestão e liderança e adaptação ao futuro.

"Para o RIU, a formação é o investimento mais rentável e com maior retorno social que podemos realizar. Formar colaboradores é investir não apenas na riqueza presente da nossa empresa, mas também no futuro de Cabo Verde, sustentou Yeray Zurita.

Sustentabilidade

A diretora de Sustentabilidade, Catalina Alemany, revelou que, no âmbito da estratégia de sustentabilidade da empresa, o grupo RIU realizou, em 2025, um investimento social e ambiental recorde de 40,2 milhões de escudos.

"Quando definimos a nossa estratégia, Proudly Committed, aqui em Cabo Verde, fizemos uma escolha muito consciente. Decidimos concentrar os nossos esforços em duas áreas: a infância e a saúde”,

Em consonância com a filosofia da companhia, 75% deste investimento foi direccionado para a infância, com impacto directo na saúde, educação e desenvolvimento comunitário.

"Investir na infância significa investir no futuro da ilha, do turismo e também no futuro económico de Cabo Verde. São iniciativas que talvez não tenham grande visibilidade mediática, mas produzem um impacto muito profundo na vida diária das famílias", frisou.

No domínio da saúde, destacou-se a implementação da campanha de prevenção do cancro do colo do útero (+Saúde +Mulher Cabo Verde). Em parceria com a Africa Avanza e o INSP, foram realizados 389 testes de VPH, que permitiram identificar 94 casos positivos (24,2% das mulheres testadas), dos quais 32 já receberam tratamento com sucesso. A maioria das mulheres atendidas tinha entre 25 e 45 anos, representando 78,8% do total.

Também o Consultório Solidário de Saúde Infantil (CSSI), na ilha do Sal, inaugurado em 2023, já realizou 8.691 consultas médicas, tendo acompanhado 3.897 crianças.

Por faixas etárias, foram atendidas 2.338 crianças dos zero aos cinco anos, 1.169 entre os seis e os dez anos e 390 entre os 11 e os 14 anos.

As patologias mais frequentes foram as respiratórias (25%), infeciosas/parasitárias (24%) e dermatológicas (17%). No total, 1.127 crianças foram encaminhadas para especialidades, nomeadamente oftalmologia (185), otorrinolaringologia (166), medicina dentária (156), hospital local (84) e outras especialidades (536), das quais 88 corresponderam a cirurgias realizadas pela organização Médicos Solidários para Cabo Verde, após referenciação pelo CSSI.

No domínio da conservação da biodiversidade, o RIU mantém o apoio estratégico à BIOS.CV , na Boa Vista, cujo trabalho permitiu proteger 10.638 ninhos de tartarugas marinhas, dos quais 464 foram transferidos para viveiros, possibilitando a libertação de 20.916 crias no mar, com uma taxa de eclosão de 65,6%.

Na ilha do Sal, a cadeia continua a parceria com o Projeto Biodiversidade, que protegeu 16.830 ninhos, dos quais 1.606 foram instalados em três viveiros, permitindo o nascimento e a libertação de 85.503 crias, com uma taxa de sucesso de eclosão de 82,6%.

No âmbito comunitário e educativo, o RIU colaborou com o Ministério da Educação na ampliação e remodelação de escolas na Boa Vista e cofinanciou infraestruturas e serviços essenciais para a primeira infância na ilha do Sal.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1286 de 22 de Julho de 2026.