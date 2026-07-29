Águas de Santiago alerta para manipulação ilegal de contadores de água

A Águas de Santiago (AdS) denunciou a existência de casos recorrentes de manipulação ilegal de baterias de contadores em edifícios coletivos e condomínios, uma situação que, segundo a empresa, tem provocado desperdícios significativos de água e prejudicado o abastecimento a vários consumidores.

De acordo com a AdS, têm sido identificadas intervenções não autorizadas nas ligações dos contadores com o objetivo de permitir o fornecimento irregular de água. A empresa explica que, após estas manipulações, as ligações ficam frequentemente mal executadas, dando origem a fugas que, muitas vezes, apenas são detetadas quando já causaram perdas elevadas de água e constrangimentos no abastecimento.

A empresa refere que estas situações acabam por afetar diretamente os moradores que cumprem regularmente as suas obrigações, uma vez que as fugas podem reduzir a pressão da rede ou mesmo provocar interrupções no fornecimento de água aos restantes utilizadores do edifício.

Segundo a AdS, muitas destas ocorrências são inicialmente atribuídas à empresa, quando, em diversos casos, resultam de intervenções ilegais realizadas por terceiros nas instalações dos edifícios.

Face ao aumento deste tipo de situações, a Águas de Santiago recorda que a manipulação de contadores e das respetivas ligações constitui uma prática ilegal, que compromete a gestão eficiente dos recursos hídricos e prejudica toda a comunidade.

A empresa apela ainda à colaboração da população, solicitando que qualquer fuga de água ou suspeita de manipulação de baterias de contadores seja comunicada através dos seus canais oficiais de atendimento.

Na nota divulgada, a AdS sublinha que a preservação da água depende do contributo de todos os cidadãos, defendendo que a colaboração da comunidade é essencial para garantir um abastecimento seguro, reduzir desperdícios e assegurar a qualidade do serviço prestado.