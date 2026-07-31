ERIS encerra estabelecimento de saúde por funcionar sem licenciamento e com pessoa não habilitada

A Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) determinou a suspensão cautelar imediata das actividades do estabelecimento "Eternal Saúde, Lda.", localizado na zona de Portonzinho, na cidade de Assomada, concelho de Santa Catarina, por indícios da prestação de cuidados de saúde por pessoa não habilitada e do funcionamento sem o respectivo licenciamento.

Em comunicado, a ERIS informou que a intervenção decorreu na sequência de denúncias recebidas. No âmbito da acção de fiscalização realizada, foi possível apurar, entre outros factos, a formulação de diagnósticos clínicos e a prescrição de intervenções terapêuticas por pessoa não habilitada, o funcionamento do estabelecimento sem licenciamento e a comercialização de medicamentos em local não autorizado.

"A ERIS determinou o encerramento imediato do estabelecimento, no exercício das suas competências de regulação e fiscalização. Os factos foram igualmente comunicados ao Ministério Público e à Ordem dos Médicos de Cabo Verde, para os efeitos legalmente previstos", destacou a entidade.

De acordo com a entidade, os factos apurados continuam a ser objecto de análise no âmbito dos competentes processos administrativos e sancionatórios, nomeadamente no que respeita à eventual comercialização de medicamentos em local não autorizado.