País regista primeiro arrojamento de uma orca na costa da Boa Vista

Uma orca foi encontrada arrojada na costa leste da ilha da Boa Vista, no passado dia 28 de Julho, naquele que constitui o primeiro registo conhecido de arrojamento desta espécie no país.

Segundo um comunicado da BIOS Cabo Verde, o animal media mais de 6,5 metros de comprimento.

No entanto, devido ao avançado estado de decomposição da carcaça, não foi possível determinar a causa da morte.

Na sequência da ocorrência, técnicos do Ministério do Ambiente, Acção Climática e Energia e da BIOS Cabo Verde deslocaram-se ao local para proceder à recolha de amostras biológicas e à preservação de parte do esqueleto do cetáceo.

As amostras recolhidas serão utilizadas em futuros estudos de genética e taxonomia, permitindo aprofundar o conhecimento científico sobre as populações de orcas que utilizam as águas tropicais do Atlântico Oriental.

A BIOS Cabo Verde considera que este registo representa um importante contributo para a investigação e monitorização desta espécie na região.