País regista primeiro arrojamento de uma orca na costa da Boa Vista

Segundo um comunicado da BIOS Cabo Verde, o animal media mais de 6,5 metros de comprimento.
No entanto, devido ao avançado estado de decomposição da carcaça, não foi possível determinar a causa da morte.
Na sequência da ocorrência, técnicos do Ministério do Ambiente, Acção Climática e Energia e da BIOS Cabo Verde deslocaram-se ao local para proceder à recolha de amostras biológicas e à preservação de parte do esqueleto do cetáceo.
As amostras recolhidas serão utilizadas em futuros estudos de genética e taxonomia, permitindo aprofundar o conhecimento científico sobre as populações de orcas que utilizam as águas tropicais do Atlântico Oriental.
A BIOS Cabo Verde considera que este registo representa um importante contributo para a investigação e monitorização desta espécie na região.