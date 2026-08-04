Nasceram 2944 crianças no primeiro semestre

A Direcção-Geral dos Registos, Notariado e Identificação (DGRNI) registou 2.944 nascimentos a nível nacional durante os primeiros seis meses de 2026, através das 23 Conservatórias de Registos existentes no país.

Segundo os dados divulgados pela instituição, os números correspondem a uma média de 16 registos de nascimento por dia.

A DGRNI realça que o registo civil de nascimento constitui um mecanismo essencial para garantir às crianças o acesso a direitos fundamentais, como o direito ao nome, à identidade e à cidadania.

Os dados integram a nova rubrica informativa “RNI em Números”, lançada pela DGRNI com o objectivo de disponibilizar informação estatística sobre a actividade dos serviços de Registos, Notariado e Identificação.

A iniciativa pretende dar a conhecer indicadores de desempenho e o volume de actos praticados pelos serviços em todo o território nacional.

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