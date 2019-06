Secretário de Estado da Economia de Portugal em visita de dois dias a Cabo Verde

​O secretário de estado da Economia de Portugal, João Neves, inicia esta quinta-feira uma visita de dois dias a Cabo Verde, numa missão que visa a promoção e a cooperação empresarial entre os dois países.

A visita do governante português, segundo nota oficial, pretende promover um ambiente de cooperação nos domínios do desenvolvimento empresarial e na promoção do investimento inovador.

Consta dos objectivos da visita a partilha de boas práticas e ‘benchmarking’ dos instrumentos de financiamento às empresas e o desenvolvimento de acções conjuntas que visem promover o investimento empresarial, no que respeita as micro, pequenas e médias empresas.

O programa de visita do secretário de estado da Economia de Portugal a Cabo Verde prevê encontros com representantes do Governo e visitas a empresas das ilhas de Santiago e São Vicente.

Já hoje, João Neves participa, na Cidade da Praia, na conferência subordinada ao tema “Dinamização empresarial – experiências e desafios” e será recebido em audiência, no período de manhã, pelo secretário de estado para Inovação e Formação Profissional, Pedro Lopes.

Consta da agenda do governante português, no mesmo dia, visita à Laboratórios Inpharma – Indústria Farmacêutica, SA, na zona Industrial de Tira Chapéu.

Na sexta-feira, o secretário de Estado da Economia de Portugal estará em São Vicente onde fará visitas a Verdeveste – Indústria de Vestuário, SARL, à Químicas Cintila, Lda, e à Afropants CV, Lda.