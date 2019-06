Secretário de Estado da Economia de Portugal destaca capacidades de Cabo Verde no digital

O secretário de Estado da Economia português, João Neves, afirmou quinta-feira, na cidade da Praia, que o digital é "muito importante" para o futuro e que Cabo Verde tem "muitas capacidades" nessa área.

João Neves falava aos jornalistas à margem da conferência sobre a "Dinamização da actividade empresarial: experiências e desafios".

Para o secretário de Estado português da Economia, que ontem manteve um encontro com o secretário de Estado da Inovação de Cabo Vede, Pedro Lopes, o objectivo da visita é "trilhar os caminhos do futuro".

O caminho passa por "estabelecer parcerias entre empresas portuguesas e cabo-verdianas" que permitam aos dois países "crescer, gerar mais riqueza e que essa riqueza possa ser utilizada em favor de uma melhor qualidade de vida" dos povos.

João Neves disse que tem aproveitado a presença em Cabo Verde para "fazer contactos, visitar empresas estabelecidas ou com parcerias com empresas cabo-verdianas e com empresários, alguns deles há mais de uma dezena de anos" no arquipélago e com "uma forte ligação com Cabo Verde e os empresários" locais.

Para o governante português, a inovação é "o centro das mudanças".

"Se fizermos o que todos os outros fazem teremos muitas dificuldades em ter os nossos produtos em serviços colocados nos mercados internacionais e um bom retorno da nossa actividade", declarou.

Em relação a Cabo Verde, disse que o país "é muito jovem".

"Todos sabemos que os jovens têm um apetite imenso pela tecnologia, uma enorme facilidade de ter capacidade de gerir e apresentar coisas novas e isso é um grande activo da sociedade cabo-verdiana", afirmou.

Da parte de Portugal, enumerou "alguma experiência nestas áreas" e defendeu o melhor de dois mundos: uma sociedade cabo-verdiana muito aberta, com gente jovem e com grandes capacidades e alguma experiência que podemos trazer de algumas startup e de algumas empresas maiores".

Para João Neves, "o digital é muito importante para o futuro e Cabo Verde tem muitas capacidades nessa área".

A este propósito, sublinhou o protocolo ontem assinado entre a Pro Empresa e o Iapmei, "uma aposta no empreendedorismo, na criação de novos negócios, em pessoas que têm qualificações, ideias, mas dificuldades em pô-las em prática".

A deslocação de João Neves a Cabo Verde prossegue hoje, na ilha de São Vicente, onde estão previstas várias visitas a empresas.