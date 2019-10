Comissário Europeu da Cooperação visita Cabo Verde

​O Comissário Europeu Neven Mimica efectua uma visita a Cabo Verde, de 5 a 6 de Outubro, em representação do ainda Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

De acordo com nota da Delegação da UE em Cabo Verde, a vista do Comissário para a Cooperação Internacional e o Desenvolvimento enquadra-se no âmbito da implementação da Parceria Especial entre a União Europeia e a Cabo Verde e das relações entre ambos, incluindo um leque abrangente de cooperação para o desenvolvimento baseada na boa governação e diálogo político entre os parceiros.

Para além de encontros com as autoridades cabo-verdianas, o Comissário visitará projectos financiados pela União Europeia na ilha de Santiago, incluindo o aterro sanitário.

Em final de mandato, Neven Mimica é um político e diplomata croata. Iniciou funções a 1 de Novembro de 2014.