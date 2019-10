OE 2020 prevê recrutamento de 50 novos agentes prisionais

O recrutamento de mais cinquenta agentes de segurança prisional está entre os investimentos previstos no orçamento para 2020 no sector da justiça/segurança, informou hoje o Ministério da Justiça.

O anúncio foi feito, segundo a mesma fonte, pelo Primeiro Ministro, Ulisses Correia e Silva, a quando da inauguração da Unidade de Investigação Criminal de Assomada. Na altura, o chefe do governo reforçou que "o Orçamento de Estado para 2020 continuará a apostar na justiça e na segurança".

De entre as realizações previstas constam a conclusão do processo de formação de magistrados (25 magistrados e 46 oficiais de justiça), o recrutamento de mais 24 oficias de justiça, o reforço de meios e equipamentos de investigação científica e criminal, a operacionalização do Instituo de Medicina Legal e Ciências Forenses, a operacionalização da Unidade de Investigação Criminal em Assomada e também em Boavista e a segunda fase do projecto Cidade Segura na Praia, Sal, Boa Vista e São Vicente.

Ainda segundo o Primeiro-ministro "o Governo duplicou os valores afectos a justiça e a segurança".