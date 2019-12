Primeiro-ministro pede união, paz social e valores positivos em mensagem de Natal

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, defendeu na noite de 24, na sua mensagem de Natal, um "desejo comum de superação" e pediu união, paz social e comunhão de valores positivos nas vidas das pessoas e do país.

"Nenhum país atinge os objetivos de desenvolvimento, se a sociedade não estiver imbuída de um desejo comum de superação e de construção de uma vida melhor para todos, com esforço, determinação e perseverança. É precisamente por acreditar neste princípio que quero dirigir-vos a todos, um apelo à união, à paz social e à comunhão de valores positivos nas vossas vidas e na vida da nação", pediu o chefe do Governo de Cabo Verde.

Na sua tradicional mensagem de Natal, Ulisses Correia e Silva defendeu união na diferença das opções políticas, crenças, convicções e escolhas de vida, entendendo que é assim que se preserva e se valoriza a liberdade.

"Governar não é apenas construir estradas e infraestruturas. Governar é, principalmente, criar um ambiente favorável ao desenvolvimento, promovendo as condições para que a sociedade seja patriota, empreendedora, tolerante, responsável, e seja orientada para fortes compromissos com as gerações futuras na educação, na economia e no ambiente", prosseguiu.

A nível social, o primeiro-ministro cabo-verdiano reconheceu o problema da insegurança urbana na cidade da Praia, garantindo que será vencido "com determinação".

Ulisses Correia e Silva referiu também que o Governo está a trabalhar para reduzir o desemprego e a pobreza, criar maiores e melhores oportunidades para os jovens e dinamizar as economias das ilhas para reduzir as assimetrias regionais.

"Políticas e medidas de inclusão social estão a ser reforçadas com atenção especial para as famílias mais pobres, as crianças, as pessoas com deficiência, os idosos, a promoção da igualdade e equidade de género e a boa integração dos imigrantes", enumerou.

O chefe do Governo referiu-se ainda ao mundo rural, lembrando que o país enfrenta desde 2017 secas severas e maus anos agrícolas.

"O Governo, os agricultores, os criadores de animais, os comerciantes e as populações das zonas rurais têm reagido bem, adotando medidas de mitigação", salientou Correia e Silva, garantindo que o executivo está a construir soluções para aumentar a resiliência e melhorar a capacidade de adaptação do país às mudanças climáticas.

Entre essas soluções, apontou os investimentos em curso na água e energias renováveis, nas pescas, no desencravamento de localidades e na requalificação urbana e ambiental.

No plano económico, salientou que a economia do país está a crescer bem e em ambiente de estabilidade e confiança: "Vai continuar a crescer no próximo ano para criar mais empregos e mais rendimentos para as famílias".

O primeiro-ministro perspectivou ainda o próximo ano, dizendo que será "ainda melhor".

"2020 será um ano em que importantes leis serão aprovadas para reforçarmos a descentralização e criarmos ainda melhores condições institucionais e financeiras para os municípios e as câmaras municipais", projectou.