Câmara celebra 20 de Janeiro com apresentação de projecto Zona Económica Especial e Dia do Município com sessão solene

A câmara de São Vicente celebra o Dia dos Heróis Nacionais com a apresentação do Projetco da Zona Económica Especial da Economia Marítima e o Dia do Município com uma sessão solene liderada pelo ministro Fernando Elísio Freire.

O projecto vai ser apresentado hoje pelo vice-coordenador Zona Económica Especial da Economia Marítima em São Vicente (ZEEEMSV).

Trata-se de um projecto, que resulta de uma “parceria estratégica” entre Cabo Verde e a República da China e que abrange tudo o que seja negócio em torno do mar.

Segundo o Governo, o projecto vai dotar a ilha de um quadro de incentivos competitivos para atracção de investimentos privados e parcerias público-privados nas actividades relacionadas com a economia marítima, como o terminal de contentores, reparação naval e o centro logístico para exportação do pescado e a criação de uma “nova centralidade” na zona litoral de Saragarça, que acolherá a infra-estrutura.

A lei-quadro da ZEEEMSV foi aprovada em Julho do ano passado, durante reunião do conselho de ministros, realizada na cidade do Mindelo, São Vicente.

Para além disso, no dia, 22, Dia do Município de São Vicente, a câmara também realiza uma sessão solene presidida pelo ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros e ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire.

Antes, longo no início da manhã, haverá música com a banda municipal, a cerimónia do hastear da bandeira municipal, e à tarde show dos grupos corais de Jorge Barbosa, Voz Dˈ Alma e batucada de Carnaval.

A parte religiosa está reservada para uma missa e uma procissão alusivos ao Dia do Município de São Vicente.