JPAI reconhece “incansável” trabalho das organizações e activistas ambientais em Cabo Verde

A Juventude do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (JPAI) reconhece o “incansável” trabalho das organizações e de activistas ambientais em Cabo Verde que, segundo profere, por vezes carecem de um maior reconhecimento da sociedade.

Através de um comunicado, a JPAI diz que com pequenas ações, que se transformam em grandes atitudes, todos podem cumprir com o seu papel cidadão, usando menos produtos descartáveis, não deitando lixo nas ruas, uma vez que há “uma enorme quantidade de lixo que é descartada todos os dias”.

A propósito da efeméride o líder da juventude tambarina, Fidel Cardoso de Pina, afirma que a semelhança de Greta Thunberg e de tantos outros jovens anónimos que vêm trabalhando na conscientização de todos sobre os problemas ambientais, igualmente a juventude cabo-verdiana poderá desempenhar um papel fundamental para o futuro, na promoção da harmonia entre meio ambiente e os cidadãos.

“Precisamos no país de iniciativas cada vez mais sustentáveis que ajudam o meio ambiente, por exemplo na substituição do uso de plástico que vem poluindo e muito os mares de Cabo Verde. Acredito, por outro lado, que devemos almejar cidades sustentáveis em Cabo Verde, que adote práticas eficientes para melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico sem deixar de preservar o meio ambiente’’, sustenta Fidel de Pina, conforme o comunicado.

Assim, a JPAI defende que é importante o trabalho que se deve desenvolver para conscientizar as pessoas e as organizações da necessidade crescente de cuidar do meio ambiente, uma vez que a redução e extinção das populações de plantas e de animais, está diretamente relacionada às atividades humanas.

“Por isso é fundamental desenvolver esta consciência comum a todos sobre os problemas vem afetando o nosso planeta, como a poluição plástica nos oceanos, atmosférica, aumento significativo da temperatura, o desflorestamento, a agricultura insustentável, os pesticidas dentre outros impactos”, lê-se.