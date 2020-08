Milton Paiva lidera candidatura da Plataforma desenvolvimento de São Domingos

O Jurista e deputado do Movimento para a Democracia (MpD), Milton Paiva, lidera a candidatura da Plataforma de Desenvolvimento de São Domingos nas eleições autárquicas de 25 de Outubro em Cabo Verde.

Trata-se segundo Milton Paiva de um candidatura suprapartidária, que nega que seja chamada de independente e que, conforme indicou, é integrada por pessoas conhecidas do MpD, mas também de figuras de outros quadrantes políticos e sem partidos.

“Se reparar, nós não usamos essa expressão independente. Nós usamos o termo plataforma em prol do desenvolvimento, que é um espaço que aglomera tudo e todos que entenderem que devem estar. Nós não vemos as coisas em termos de independente de partido amarelo ou verde”, explicou, adiantando que a ideia é que esse projecto junte as pessoas mais do que as separe.

Tendo com lema “São Domingos primeiro”, a candidatura, que é apresentada hoje publicamente, tem como motivação principal o desenvolvimento do município e melhoria da qualidade de vida da população do município.

Milton Paiva afirma que São Domingos, que integra a região sul da ilha de Santiago, é um município com grandes potencialidades naturais, ecológicas e humanas e o objectivo principal da plataforma é trabalhar para aproveitar todas as potencialidades e fazer com que o município recupere o lugar que já ocupou no passado.

“São Domingos tem quadros, profissionais de todas as áreas, tem empresários e uma diáspora forte e fica perto da Praia. Nós entendemos que o que falta, passados 26 anos, é uma plataforma que seja mais focada em competência, alianças, que consiga aproveitar energias positivas das pessoas, independentemente das suas preferências”, disse, recordando que São Domingos já foi a Baía dos Alcatrazes.

O candidato ao cargo de presidente da Câmara Municipal de São Domingos entende que o município poderá, com as suas potencialidades territoriais, a nível do mar e da agricultura, ser uma zona de extensão da grande área metropolitana da Praia, uma zona industrial e tecnológica e com desemprego baixo.

“Nós temos tudo cá. Temos água, temos agricultura, temos pecuária, temos o mar, temos imenso território que faz fronteira com a Praia e com Santa Cruz e Ribeira Grande de Santiago. Portanto, um dos municípios com território mais extenso da ilha de Santiago. Então não nos falta nada, senão determinação para fazer um grande trabalho”, anotou.

A candidatura promete não só elevar bandeiras e ideais, mas também dar as ferramentas ao povo para fazer cumprir o sonho de um São Domingos mais eficiente na gestão da exploração do enorme território, de um emprego acessível a todos, e na clara melhoria da qualidade de vida da população de São Domingos.

Para além de Milton Paiva, que lidera, a candidatura integra Mike Silves, que foi um dos pré-candidatos do MpD à liderança da Câmara Municipal de São Domingos e já foi líder da bancada municipal do MpD na Assembleia Municipal e Rui Pereira que exerceu o cargo de vereador em três mandatos da Câmara Municipal.

Desde a criação do Município de São Domingos que a autarquia é liderada pela equipa do MpD, que para as eleições de 25 de Outubro apresentou como candidato o actual presidente, Clemente Garcia.