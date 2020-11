Movimento que apoia candidatura de Hélio Sanches às Presidenciais formalizado esta segunda-feira

O Movimento de Apoio à Candidatura de Hélio Sanches (MACHS) a Presidente da República de Cabo Verde vai esta segunda-feira proceder à formalização do referido grupo, de acordo com uma nota de imprensa.

O acto público, previsto para um dos hotéis da Cidade da Praia, visa dar a conhecer aos cabo-verdianos o posicionamento que este movimento assume relativamente a uma possível candidatura do seu apoiado.

Em declarações à Inforpress, o porta-voz do MACHS, Edson Ribeiro, afirmou que o “pretenso candidato” responde às necessidades actuais da conjuntura política.

“O MACHS 2021 conta actualmente com um forte apoio de cidadãos esperançosos num futuro melhor e desejosos de ter um Presidente da República que seja unificador e capaz de apresentar aos cabo-verdianos uma nova visão relativa ao exercício da função presidencial”, concretizou a mesma fonte.

Em Março, o Movimento de Apoio à Candidatura de Hélio Sanches à Presidência da República entregou a moção de apoio com mais de 500 assinaturas, incitando o mesmo a se candidatar ao mais alto cargo da nação cabo-verdiana.

Na ocasião, Hélio Sanches agradeceu ao movimento pela iniciativa, tendo assegurado que vai analisar e reflectir se vai aceitar ou não, sendo que se trata de um gesto de cidadania que o “comove”, mas também que “dá satisfação” para “pensar seriamente” numa eventual candidatura presidencial.

“A candidatura presidencial, de acordo com a nossa Constituição, é proposta pelos cidadãos, e é nesse sentido que fico satisfeito e lhes prometo que brevemente vos darei uma resposta”, garantira Hélio Santos, naquela ocasião.

Para o movimento, Hélio Sanches é uma pessoa cujo carácter é “inatacável”, que se associa a um percurso de vida “de resiliência, com sentido de responsabilidade, compromisso e lealdade” para com as causas, bem como um “percurso profissional e experiência adquirida em décadas”, sempre ao serviço dos cidadãos e de Cabo Verde.

O movimento surgiu no seio da sociedade civil, no âmbito do exercício “pleno de cidadania” de entre as várias razões, mas também pelo facto de este novo contexto do País “obrigar a promoção de novos projectos, visões, protagonistas, discursos e novas abordagens”.