Legislativas 2021: PSD defende que já é hora de recuperar o país a favor do povo

A cabeça-de-lista do Partido Social Democrático (PSD) pelo círculo eleitoral de Santiago Norte, Edeltina Matias disse que a desigualdade em Cabo Verde continua visível e culpa os sucessivos governos por não encontraram soluções.

Para Edeltina Matias, o país precisa de um novo rumo, por isso propôs uma nova dinâmica, afirmando que o PSD quer uma governação para todos e não para alguns.

“Já é hora, sim, desta mudança. Não queremos que os ricos fiquem mais ricos e os pobres ainda mais pobres.

A candidata a deputada nacional esteve na região de Principal, encontrando-se com os moradores da comunidade para transmitir as mensagens e apresentar a plataforma eleitoral.

Uma das bandeiras do partido é o aumento do salário mínimo em Cabo Verde, propondo o valor de 45 mil escudos, uma forma de melhorar a vida dos cabo-verdianos, com mais emprego, mais rendimento e mais desenvolvimento.

Já o cabeça-de-lista do PSD para Santiago Sul propôs mais apoio para as famílias e crianças.

“Estamos neste combate eleitoral determinados a usar a nossa influência e representação nos círculos eleitorais para dar melhores condições de vida às nossas crianças e famílias”, disse João Além, afirmando estar convicto do “importante papel” que o PSD pode ter no avanço das políticas para melhoria de condições de vida dos cabo-verdianos.