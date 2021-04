NOSi disponibiliza plataforma web com megas grátis para acompanhamento dos resultados das eleições

O administrador-executivo do Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação (NOSi), Lumumba Barbosa, anunciou que a instituição vai disponibilizar uma plataforma web oficial, com megas grátis, para o acompanhamento dos resultados das eleições legislativas de 18 de Abril.

Lumumba Barbosa adiantou à Inforpress que a plataforma eleicoes.cv já se encontra disponível podendo-se, por agora, consultar o local das mesas para votação e, no domingo, a partir das 19 horas, ter acesso aos resultados provisórios, mas “credíveis”.

Segundo o NOSi trata-se de um website “atractivo, de fácil navegação, simples e seguro”, podendo ser acedido a partir de qualquer dispositivo, PC, tablets ou smartphones.

Uma das novidades desta plataforma conforme Lumumba Barbosa é que a navegação não implica qualquer custo nem perdas de megas, pelo que qualquer cidadão mesmo que não tenha acesso a internet poderá consultar os resultados das eleições legislativas.

Uma outra inovação segundo a mesma fonte, é que os cidadãos terão a oportunidade de interagir com o web site, consultando o apuramento das mesas em qualquer ilha ou país.

Lumumba Barbosa enalteceu a parceria que o NOSi estabeleceu com as duas operadoras de telecomunicações nacionais, a navegação nesta plataforma será gratuita, sem desconto de megas, isto para que os cidadãos cabo-verdianos, dentro e fora do país, tenham a possibilidade de acompanhar esses resultados onde quer que estejam.