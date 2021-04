Cláudio Sousa diz que o povo cabo-verdiano não está "totalmente maduro"para romper com qualquer tipo de maioria

Para o presidente interino do PTS, o povo cabo-verdiano não está totalmente maduro para fazer uma escolha assertiva e romper com qualquer tipo de maioria que possa haver dentro no parlamento.

Cláudio Sousa que falava ontem em declarações à Rádio Morabeza, afirmou que embora o partido não tenha elegido deputados para a Assembleia Nacional, conseguiu renovar o Partido do Trabalho e da Solidariedade.

Sousa assumiu ainda que não é fácil concorrer num partido pequeno sem nenhum recurso financeiro, ao lado de partidos grandes como o MpD, PAICV e agora a UCID.

“Não é fácil porque nós não tínhamos nenhum recurso financeiro, não tínhamos praticamente nada, fomos movidos pela força de vontade e aceitamos esse resultado. Ficamos um pouco tristes porque o povo cabo-verdiano não está totalmente maduro para fazer uma escolha assertiva no sentido de romper com qualquer tipo de maioria que podemos ter dentro do nosso parlamento e o nosso objectivo era romper com a maioria absoluta acima de tudo”, apontou.

No seu entender, os partidos como o PTS têm de começar a trabalhar de agora para os resultados das próximas eleições e não apenas nas vésperas das eleições.

“É preciso um trabalho de base ao longo dos tempos para ter um resultado final. E é o que vamos fazer com o PTS, nos próximos meses vamos organizar um congresso nacional para reestruturar esse partido e ver como os próximos projectos como serão. Talvez preparar as eleições autárquicas de 2024 e traçar planos para as legislativas de 2026. O povo precisa de confiança e em dois meses as pessoas não conseguem confiar no nosso partido, é preciso estar durante cinco anos na mente das pessoas para ganharmos essa confiança”, reconheceu.