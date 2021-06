Reunião ministerial UE-Cabo Verde hoje em Lisboa

A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE) acolhe hoje a 11.ª reunião ministerial UE-Cabo Verde, que se realiza em Lisboa, para debater vários assuntos, entre os quais a próxima cimeira entre os dois blocos.

A reunião, em formato híbrido, será presidida pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, em representação do alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Rui Figueiredo Soares, refere uma nota oficial.

"As partes europeia e cabo-verdiana vão debater matérias relacionadas com a situação política e económica da UE e de Cabo Verde, assim como assuntos de âmbito regional e global, como a próxima Cimeira União Europeia-União Africana ou a reforma da Organização Mundial do Comércio", lê-se ainda numa nota à comunicação social.

O documento dá conta que, "do ponto de vista bilateral, a reunião servirá ainda para fazer um ponto de situação sobre a Parceria Especial UE-Cabo Verde, designadamente no que toca à mobilidade, ao crescimento e ao emprego".